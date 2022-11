Casimiro bate recorde de maior live da história do YouTube ao transmitir Brasil x Sérvia

O streamer Casimiro, recentemente banido por engano da Twitch, bateu o recorde de maior live da história do YouTube ao atingir o pico de 3,48 milhões de pessoas assistindo simultaneamente a estreia da seleção brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo do Qatar.

Marília figurava no topo da lista com sua primeira live intitulada “Live Local Marília Mendonca”, realizada no dia 8 de abril de 2020. A apresentação teve 3,31 milhões de visualizações, sendo até então a live mais vista da história do YouTube, à frente de artistas internacionais, como BTS e Andrea Bocelli.

- Publicidade-

A segunda live de Marília Mendonça, a “Todos os Cantos De Casa”, transmitida em 9 de maio, figura na oitava posição do ranking, com 2,21 milhões de visualizações. Os números correspondem ao pico de visualizações, ou seja, o número de dispositivos conectados na transmissão ao mesmo tempo.

Confira abaixo as lives com os maiores picos da história do YouTube:

CazéTV (Brasil): 3,48 milhões Marília Mendonça (Brasil): 3,31 milhões Jorge & Mateus (Brasil): 3,24 milhões Andrea Bocelli (Itália): 2,86 milhões Gusttavo Lima (Brasil): 2,77 milhões

O novo canal de Casimiro, o CazéTV, transmitirá, no total, 22 jogos do Mundial. Os direitos de transmissão via streaming foram negociados pela FIFA com a empresa LiveMode, produtora e comercializadora do pacote. Essa, então, fechou parceria com o YouTube e negociou cinco cotas de patrocínio.

Casimiro transmitirá as outras partidas do Brasil, a final da Copa, entre outros jogos. Ele também fará lives e cortes com suas reações sobre os melhores momentos de todos os jogos. Parte do conteúdo aparecerá no canal “Cortes do Casimito”.

Leia mais em Olhar Digital.