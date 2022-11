Casual esportivo: conheça o estilo de Janja, a próxima primeira-dama do Brasil

Para a consultora de moda Marina Naves, uma primeira-dama tem um papel político. Ela pode ter ligação com instituições, participar de almoços, de eventos e comícios no período eleitoral.

— O look de uma primeira-dama precisa mostrar que ela está de acordo com o estilo de vida que o casal quer mostrar e com os ideais do partido. Independente do cenário, ela será esse espelho, essa continuação do presidente e das bandeiras levantados por eles — analisa.