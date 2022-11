CBF lança campanha para “ressignificar” camisa da Seleção Brasileira

Antas da convocação da lista final com nome dos 26 atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) exibiu uma peça publicitária para promover a blusa da Seleção Brasileira. O vídeo foi uma forma que a CBF encontrou para dessocializar o uniforme da política, já que nos últimos quatro anos a blusa do Brasil foi usada como símbolo de apoiadores do presidente República, Jair Bolsonaro.

O vídeo de apresentação contou com imagens de brasileiros vestindo a camisa verde-amarela com trechos da música “Tão Bem”, de Lulu Santos. Com essa campanha, a CBF buscou despertar novamente a paixão do torcedor pelo Brasil, associando o refrão da música ao manto da Seleção. “É o início de uma campanha institucional. Passará na TV aberta e fechada, e redes sociais. É para mostrar que todos podem se sentir bem com a camisa da seleção”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. No período eleitoral, a CBF e a comissão técnica da Seleção evitaram se manifestar sobre qualquer assunto envolvendo partido ou movimentos políticos. O único jogador que “quebrou” o protocolo imposto pela entidade foi o atacante Neymar Jr., que mostrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro.