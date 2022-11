Christiane Pelajo se revolta após ser ‘rebaixada’ e pede demissão da Globo

Christiane Pelajo está fora da Rede Globo! Após uma longa parceria de quase trinta anos, a jornalista chegou a conclusão de que sua história com a emissora dos Marinho chegou a fim e pediu demissão. Por meio de uma mensagem enviada na manhã desta quinta-feira (04), a apresentadora fez uma breve reflexão sobre o longo tempo em que permaneceu no Grupo Globo e revelou o motivo que a fez tomar a difícil decisão.

Por e-mail restrito a colegas de emissora e divulgado pelo portal TV Pop, a jornalista abriu o coração ao noticiar a sua saída: “Amigos, a vida é feita de movimentos e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Já trabalhei nos mais diferentes horários. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente. Ganhei prêmios”.

“Viajei para vários países para participar de grandes coberturas. Gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras. Foram quase três décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço”

“Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais!!! Mas chegou a hora de pensar mais em mim. Fiz questão de esperar o fim das eleições para dar esse passo. Afinal, tenho o Jornalismo na veia!“

“Essa semana, eu procurei o Miguel para dizer que estava muito certa de que tinha chegado a hora de buscar outros objetivos na minha vida. A nossa conversa foi ótima. Ele entendeu os meus motivos e foi super carinhoso! Assim como o Ali e o Villela! A partir de agora, deixo o time de apresentadores da GloboNews e me despeço dessa trajetória de sucesso“

“Claro que refleti muito, analisei e meditei até tomar a decisão de deixar a TV Globo depois de tanto tempo. Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer… Valeu demais a todos que fizeram parte da minha carreira durante tantos anos! Muitos foram meus professores! Espero ter ensinado a alguns também“

“Obrigada, especialmente, aos que acreditaram em mim e me deram espaço e oportunidade de mostrar o meu talento! Aqui fiz amigos pra vida toda! Relações de afeto e confiança, que preenchem meu caminho! Levo a minha história com a Globo no coração! E é com muito orgulho que me despeço. Obrigadíssima a todos vocês!”