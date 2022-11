Cientistas descongelam 13 vírus de até 48 mil anos que estavam adormecidos na Sibéria

No estudo, disponível na plataforma de pré-prints BioRxiv, ainda não revisado por pares, os responsáveis escrevem que “devido ao aquecimento climático, o degelo irreversível do permafrost está liberando matéria orgânica congelada por até um milhão de anos”, e que parte dessa matéria consiste em “vírus que permaneceram adormecidos desde os tempos pré-históricos”.

Esse não é o primeiro estudo do tipo, mas é o mais amplo e que descongelou vírus mais antigos até então. Os 13 patógenos pertencem a cinco classes diferentes, algumas propostas de forma inédita pelo trabalho. Eles foram coletados de 7 amostras de diversas partes diferentes do permafrost. Alguns deles vieram de fezes de mamutes congeladas, outros do estômago de lobos siberianos.