Cine Teatro Recreio traz filmes premiados para as sessões desta semana em Rio Branco

Com sessão especial, nesta quarta-feira (9), o Cine Teatro Recreio exibe o longa-metragem “Curtas Jornadas Noite Adentro”, do diretor Thiago B. Mendonça, que visita a capital acreana e marca presença na sessão para uma conversa sobre Samba e Cinema.

Já na sexta-feira (11), acontece a estreia nacional do filme “Paloma”, longa-metragem premiado e dirigido por Marcelo Gomes. Em Rio Branco, a estreia conta com uma premiére com a atriz principal do filme, Kika Sena.

O filme “Paloma” fica em cartaz a partir de 9 de novembro, com sessões às 19h. Além disso, o público tem a chance de prestigiar ainda os filmes em cartaz O Clube dos Anjos, Carvão e Noites de Paris.

Produzido pela pernambucana Carnaval Filmes, em coprodução com a portuguesa Ukbar Filmes, o longa será lançado em cinemas pela Pandora Filmes, e já foi exibido em festivais internacionais, em cidades como Londres e Huelva, o filme fez sua première mundial no Festival de Munique em julho passado.

Sinopse

Paloma é uma mulher trans que está decidida a realizar seu maior sonho: um casamento tradicional, na igreja, com o seu namorado Zé. Ela trabalha duro como agricultora numa plantação de mamão, e está economizando para pagar a festa. A recusa do padre em aceitar seu pedido obrigará Paloma a enfrentar a sociedade rural. Ela sofre violência, traição, preconceito e injustiça, mas nada abala sua fé.

Ficha Técnica

Direção: Marcelo Gomes

Roteiro: Marcelo Gomes, Armando Praça e Gustavo Campos

Produzido por: João Vieira Jr. e Nara Aragão

Coprodutores: Pandora da Cunha Teles, Pablo Iraola e Ernesto Soto Canny

Produtores Associados: Paula Cosenza, Caio Gullane e Fabiano Gullane

Elenco: Kika Sena, Ridson Reis, Zé Maria, Suzy Lopes, Ana Marinho, Samya de Lavor, Wescla Vasconcellos, Patrícia Dawson, Nash Laila, Márcio Flecher, Buda Lira, Anita de Souza Macedo

Direção de Fotografia: Pierre de Kerchove

Montagem: Rita M. Pestana

Direção de Arte: Marcos Pedroso

Coprodução: Carnaval Filmes, Gullane, Misti Filmes, Ukbar Filmes, REC Produtores.

Distribuição no Brasil: Pandora Filmes.

Agente de Venda Internacional: Memento International

Locações: filmado na cidade do Crato (sertão do Cariri, Ceará) e na Ilha de Itamaracá (Pernambuco).

Gênero: drama

Curtas Jornadas Noite Adentro

Produzido pela Memória Viva Cine e distribuído pela Livres Filmes, o longa mergulha no cotidiano massacrante de jovens subempregados e seus sonhos noturnos de libertação através da música.

O samba é a manifestação popular mais reverenciada entre tantos ritmos de matriz africana, mas o cinema ficcional brasileiro pouco se debruçou nele.

Sinopse

Sambistas paulistanos sonham em ser descobertos na cena musical. Alternando dias entre um cotidiano alienante e madrugadas libertadoras, acabam por encarar inesperadas jornadas. Mas, enquanto houver samba, a alegria continua.

Equipe

Direção: Thiago B. Mendonça

Roteiro: Thiago B. Mendonça, Selito SD

Fotografia: Victor de Melo

Montagem: Cristina Amaral

Desenho de som: Guile Martins, Renan Vasconcelos

Design de produção: Bira Nogueira

Produzido por: Renata Jardim

Produção: Memória Viva

Distribuição: Livres Filmes

Elenco

Carlos Francisco, Lua Reis, Marquinho Dikuã, Monalisa Madalena, Renato Martins e Ronaldinho da Cuíca, Marcelo Cabeça, Val Pires.