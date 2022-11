Com volume saindo do decote, Juliana Bonde brinca de forma adulta com chifre pelúcia: “Colocou?”

O brinquedo voltou! Juliana Caetano, do Bonde do Forró, voltou a mostrar seu ursinho de pelúcia na tarde desta sexta-feira (11). A celebridade surgiu com um decote mais do que chamativo e deu o que falar.

“Alguém me dá oi?”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano, a grande vocalista do ‘Bonde do Forró’, colocou seu volume turbinado pra jogo, deu uma leve empinadinha e começou a brincar com o chifre de seu unicórnio de pelúcia de forma… sugestiva.

“Meu sonho ser esse ursinho por só uma noite”, brincou um fã no campo de comentários. “Você está muita linda, maravilhosa!”, afirmou outro, com alguns emojis de foguinho.

Juliana Caetano compra ônibus e zomba com Gusttavo Lima: “Gastei tudo o que eu tinha”

Durante uma interação com seus fãs nas redes sociais, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, zombou com Gusttavo Lima e Luan Santana. O motivo? A cantora gastou RS 2,2 milhões em seu novo ônibus de turnê.

“Oi amor! Chupa Gusttavo Lima, chupa Luan Santana, as duplas sertanejas todas famosas aí… Olha, o primeiro ônibus G8 de banda do Brasil é meu!”, disse Juliana Caetano.

“Gente, sério, eu tô muito emocionada, já chorei um monte. Gastei tudo o que eu tinha. Eu paguei R$ 2,2 milhões”, finalizou.