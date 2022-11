Comentaristas veem Rodrygo como nome para substituir Neymar

Com a possibilidade da ausência de Neymar no próximo jogo do Brasil, segunda-feira, contra a Suíça, por conta de um possível lesão no tornozelo direito, já se abre o debate de quem poderia ser o substituto. No programa Troca de Passes, do Sportv, os comentaristas Elano Blumer, Carlos Eduardo Mansur e Bárbara Coelho concordaram que Rodrygo pode ser a primeira opção do técnico Tite.

Em entrevista coletiva, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que será necessário aguardar de 24 a 48 horas para avaliar a evolução do quadro. E a necessidade de realizar um exame de imagem. Neymar chegou a chorar no banco de reservas, mas o técnico Tite garantiu que o jogador voltará a ser utilizado na Copa.

“Quando no Real Madrid, (Rodrygo) deixa de ser apenas um ponta e se torna um jogador utilizado uma vez como nove, e utilizado outra vez como meia por trás do Benzema, ele entra na seleção. E imediatamente, em um amistoso contra a Tunísia, o Tite lança o Rodrygo como um dos meias”, lembrou Mansur.

