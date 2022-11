Concursos públicos: eventos e aulas gratuitas deste sábado

Saiba como complementar seus estudos para concursos públicos neste sábado! A Agenda do Dia do Gran Cursos Online oferece aulas gratuitas e eventos para concursos todos os dias, de segunda a segunda.

Muitas provas de concursos públicos serão aplicadas neste domingo (06/11) ! Com a programação de Revisão de Véspera de hoje , você relembra os principais pontos de conteúdo para obter um excelente desempenho nas avaliações.

Acompanhe as revisões para as seleções: TRT 16ª Região, TRT 8ª Região, TCE GO, Senado Federal, SEJUSP MG, TRT MA, Residência EBSERH ENARE, BRB, PC RR e SEC BA. Aperfeiçoe ainda seu desempenho para as seleções Receita Federal, MPF, SME Luziânia/GO e PM CE.

Leia mais em GRAN CONCURSOS.