Cristiano Ronaldo revela que guarda as cinzas do filho em casa

O astro português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, revelou que guarda as cinzas do filho em sua casa. O jogador de 37 anos, que mantém uma postura reservada fora dos gramados, comentou sobre a perda do recém-nascido em uma entrevista para o apresentador Piers Morgan, no canal britânico Talk TV. O programa completo vai ao ar nesta quarta-feira (16/11).

Cristiano Ronaldo anunciou em outubro que ele e a namorada, Georgina Rodríguez, estavam esperando gêmeos. Em dezembro, eles revelaram que se tratava de um casal. Em 18 de abril deste ano, o jogador comunicou que o menino acabou não sobrevivendo ao parto. Segundo o português, o episódio foi o “pior” momento da sua vida.

“As cinzas (do meu filho) estão comigo, como as do meu pai, estão aqui em casa. É algo que quero guardar para o resto da minha vida e não jogá-lo no oceano ou no mar”, disse Ronaldo, cujo pai morreu em 2005. “Eu os mantenho comigo. Eles estão ao lado do meu pai. Tenho uma igrejinha lá embaixo, uma capela, e mantenho meu pai e meu filho lá.”

À época, Cristiano Ronaldo e Georgina escreveram que “somente o nascimento da filha poderia dar forças ao casal”. O atleta explicou na entrevista sobre a dificuldade que sentiu ao lidar com o luto pela perda do filho enquanto comemorava a chegada da menina recém-nascida, batizada de Bella Esmeralda.

“É uma loucura. Às vezes eu tentava explicar para minha família e até para meus amigos mais próximos. Eu digo: ‘Nunca me senti feliz e triste ao mesmo tempo’”, disse Ronaldo. “É muito difícil Você não sabe se está chorando ou não sabe se está sorrindo. Porque é uma coisa que você não sabe como reagir. Você não sabe o que fazer, para ser honesto”, concluiu.

Além de Bella Esmeralda, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, nascida em 2017. No mesmo ano, o atacante português virou pai dos gêmeos Matteo e Eva, nascidos por uma barriga de aluguel. Ele também é pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de 12 anos, mas a identidade da mãe nunca foi revelada.

Traição do Manchester United

Cristiano Ronaldo está com a seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo do Catar. O jogador, eleito por cinco vezes como o melhor do mundo, espera viver melhores momentos do que vinha tendo no Manchester United. Em outro trecho da entrevista para Piers Morgan, o craque, que amarga a reserva desde o início da temporada, afirmou que se sente traído pelo clube inglês e fez duras críticas ao técnico Erik ten Hag.

“Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você. Não apenas o técnico, mas outros dois ou três caras que estão em torno do clube tentaram forçar a minha saída. Honestamente, eu não deveria falar isso. Não sei, mas olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade”, completou

Cristiano Ronaldo ainda criticou a administração do clube. “Acho que os fãs deveriam saber a verdade. Quero o melhor para o clube É por isso que vim para o Manchester United. Mas você tem algumas coisas dentro que não nos ajudam a alcançar o nível mais alto como City, Liverpool e até agora Arsenal. Um clube com esta dimensão deveria estar no topo da árvore na minha opinião e infelizmente não está. Desde a saída de Sir Alex Ferguson, não vi evolução no clube. O progresso foi zero”, finalizou.

Segundo o The Telegraph, o Manchester United chegou a fazer uma reunião emergencial com Joel Glazer, dono do clube, os diretores John Murtough e Richard Arnold, e o técnico Erik Ten Hag, para definir a situação de Cristiano Ronaldo. Neste primeiro momento, ele será multado. Acredita-se que o valor seria de R$ 6,3 milhões. A agremiação, por enquanto, despista sobre qualquer punição.