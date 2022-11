Deborah Secco fala de participação em programa na Copa do Mundo

— Quando eu fui chamada, me perguntaram do meu interesse por futebol. Sempre deixei claro que adoro, sou uma supertorcedora, mas não uma entendedora — frisa a atriz.

Chulapa é um velho conhecido de Deborah, que diz ter convivido com ele na época em que era casada com o ex-jogador de futebol Roger Flores, hoje comentarista da Globo:

— Eu era vizinha do Chulapa. Conheço há muito tempo. Vivíamos no mesmo condomínio na época em que o Roger jogava no Catar (Deborah e o apresentador foram casados de 2009 e 2013). Eu era casada com o Roger, ele jogava lá também. Cozinhávamos, almoçávamos juntos. Era divertido. E adorei saber que vou estar com Igor e Magno. Sou fã do trabalho deles. Vou adorar fazer parte desse time — conta a atriz, de 42 anos, atualmente casada com o diretor Hugo Moura, com quem tem Maria Flor, de 6.

Deborah fica surpresa ao saber que, no dia do anúncio de sua participação no programa, o nome de Roger Flores ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no nicho de entretenimento. Os internautas se mostraram curiosos sobre algum possível “climão” por Deborah e Roger terem que conviver em reuniões no setor esportivo da empresa. Ela rechaça a possibilidade de animosidade:

— Eu já reencontrei o Roger diversas vezes. Nos damos bem. Vivi com ele momentos incríveis. Tudo o que entendo de futebol ele me ensinou, na época em que convivemos. Acompanhei a migração dele dos campos para o SporTV e tenho orgulho do comentarista que ele vem se tornando. Isso para mim é zero assunto. Entendo que algumas pessoas não tenham relações tão bem-resolvidas quanto a nossa. Nesses casos, sim, esse tipo de situação seria um tema. Mas para mim não é. É um cara que adoro, gosto da sua família, da mãe, da sobrinha, da Lara (filha dele). Lara faz parte da minha vida. Ele agora está com o filhinho novo (da relação com a ex-jogadora de vôlei Betina Schmidt). E talvez eu até recorra a ele para tirar dúvidas de futebol, se precisar. Embora eu não acredite que a gente vá se encontrar porque haverá equipes no Rio e outras no Catar. Então, não devemos passar por nenhuma dinâmica juntos. De qualquer jeito, sei que ele é uma pessoa com quem eu posso contar.

Na TV, Deborah usará um figurino que deixará o corpo à mostra. A atriz explica que foi uma escolha da equipe do programa para ressaltar que ela não é comentarista técnica: