Dia de estreia do Big Brother Brasil 2023 revelado; confira a data

O Big Brother Brasil, um dos maiores programas da TV brasileira, já tem data prevista para retornar ao ar. O RD1 apurou e já sabemos qual será a data de estreia BBB 2023. Acompanhe nosso artigo e fique por dentro de todas as novidades que o reality show promete para o próximo ano.

Com o passar dos meses, a expectativa para o BBB só aumenta e todos os fãs do programa começam a se perguntar: quando começa o Big Brother Brasil 2023?

Pensando nisso, trouxemos a data de estreia BBB 2023 e muitas outras novidades quentíssimas sobre a nova edição do reality que movimenta as nossas noites.

Data de estreia BBB 2023 (quando começa o BBB 2023?)

De acordo com o Gshow, o BBB 2023 está previsto para começar no dia 16 de janeiro de 2023.

O queridinho e líder absoluto de audiência na televisão retorna sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt, que foi um verdadeiro sucesso na edição anterior e ganhou o coração dos brasileiros.

O programa continua com a dinâmica entre participantes celebridades e anônimos, que são os famosos Pipoca e Camarote. E claro, continua também com tudo o que nós mais amamos:

Provas desafiadoras

Festas incríveis

Paredões acirrados

E muita diversão

Confira outras novidades e spoilers sobre o BBB 23

Se tem uma coisa que nós amamos, é fofoca! Então, além da data de estreia BBB 2023, separamos as mais interessantes sobre a nova temporada do BBB:

Começando pela premiação, que de acordo com o Gshow, o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor.

Vale lembrar que até a edição anterior, o valor do prêmio era de 1,5 milhão de reais.

Há rumores que a tão querida plateia poderá voltar ao BBB em 2023! De acordo com o o jornalista Matheus Baldi, a TV Globo estuda uma forma de retomar a presença do público no estúdio.

Famosos cotados para o BBB 2023

Todo final do ano já temos a tradição de ficar de olho nos possíveis participantes famosos cotados para estar no BBB 2023, não é mesmo? Por isso o RD1 foi em busca das informações e trouxemos uma lista:

Ingrid Oliveira , bailarina que trabalha na principal companhia de dança americana, a “Dance Theatre Of Harlem”;

, bailarina que trabalha na principal companhia de dança americana, a “Dance Theatre Of Harlem”; Cleo Pires , atriz

, atriz Wanessa Camargo , cantora

, cantora Rômulo Arantes Neto , ator

, ator Pedro Novaes , ator

, ator Thiago Ventura , comediante

, comediante Danielle Winits , atriz

, atriz Vitória Strada , atriz

, atriz Arthur Zanetti , atleta

, atleta Zé Felipe, cantor

Lista acima não é oficial. Assim que a TV Globo divulgar os nomes dos participantes famosos, iremos atualizar as informações.