Dia de Todos os Santos: preces para pedir paz e proteção

Hoje (01), é o Dia de Todos os Santos -, que não faz referência somente às pessoas que foram canonizadas pela Igreja Católica, mas também a todos que tiveram uma trajetória exemplar em sua vida, praticando os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, mesmo não sendo reconhecidos.

Por isso, aproveite esta data para realizar as orações especiais e encontre as soluções para diversos impasses da sua vida, além de pedir pela proteção que necessita!

Orações para fazer no Dia de Todos os Santos

Prece a todos os santos

“Ó, Deus, onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade, fazei que, pela poderosa intercessão de todos os santos, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de vosso santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Amém.”

Oração para um pedido de amparo

“Santos poderosos e amigos, venho pedir a todos vós que me orientem a me encontrar, pois me sinto perdida. A minha cabeça já não consegue me prender às pessoas que eu amo, aos meus amigos, à minha família, aos meus colegas e a todos àqueles com quem eu convivo no dia a dia. Estou perdendo a minha identidade. Quero voltar a ser a pessoa alegre e feliz que eu era e só conto com vocês, meus santos protetores. Creio no espírito generoso de todos. Acolhei-me em vossos braços, apoiai-me neste momento difícil e fortalecei a minha luz interior. Amém!”