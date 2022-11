Diretor de A Fazenda, Carelli pede saída de Deolane e detona participante: “Chata demais”

Uma das favoritas a vencer o reality show A Fazenda 14, Deolane Bezerra dá o que falar. Dessa forma, enquanto muita gente exalta a advogada, outros detonam a viúva de MC Kevin.

Dessa vez, sobrou até para o diretor da competição, Rodrigo Carelli. O profissional, que é acusado de ser bastante parcial, acabou sendo flagrado curtindo um comentário detonando a participante.

Tudo começou quando o jornalista Chico Barney criticou a advogada e pediu a saída de Deolane Bezerra. Sendo assim, Carelli curtiu a postagem negativa a respeito da peoa.

Por isso, diversos fãs de Deolane detonaram a postura do diretor. “Carelli, você deveria ser mais profissional. Como você tem coragem de curtir uma postagem criticando Deolane?“, questionou um seguidor. “Ela só vai sair de lá milionária“, disparou outro seguidor, revoltado.

Dessa forma, vale lembrar que Deolane Bezerra está na roça juntamente com Ruivinha de Marte, André Marinho e Bia Miranda. Apenas um acaba se salvando nessa quarta-feira (16) durante a prova do fazendeiro.

Nas redes sociais, há campanhas pedindo a saída da advogada. “Deolane já passou da hora de sair. Chata demais“, disse um seguidor. “Se tudo der certo, Deolane sai nessa semana com fé em Deus“, desejou outra.

Carelli beneficia Deolane Bezerra em A Fazenda 14?

Carelli e Deolane (Foto: Reprodução)

O fato acontece após uma notícia vazar de que a advogada estaria recebendo fichas da produção de A Fazenda 14. “Eu tenho medo quando eles me mandam eu ir no closet ver uma ficha“, disse a participante. “O que eles te mandaram hoje?“, perguntou Pétala. Em seguida, a transmissão do Playplus, serviço de streaming da RecordTV, mudou para a sala, mostrando uma conversa de Pelé.

Sendo assim, Carelli precisou se explicar em rede social. “A gente sempre usou fichas (físicas ou exibidas em tela) para orientar e alertar os peões a respeito de questões de mecânica e funcionamento da Fazenda (entre elas as de punições, que vocês conhecem). Algumas fichas são coletivas (na TV da sala) e outras individuais (no closet)“, comentou o diretor de Deolane Bezerra.