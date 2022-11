Economistas criticam gastos fora do teto e reforçam responsabilidade fiscal

Nesta quinta-feira (17), o mercado reagiu com veemência à PEC do Estouro e às falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a COP27, no Egito. Na ocasião, Lula voltou a criticar as âncoras fiscais, dizendo que “não adiantar ficar pensando só em responsabilidade fiscal”.

Economistas ouvidos pela CNN avaliam que apresentar as despesas da PEC do Estouro, tirando a obrigação de cumprir o teto de gastos, não resolve o principal problema das contas públicas do país. Além disso, reforçam que a responsabilidade fiscal é necessária para que se exerça a responsabilidade social.

Na quarta-feira (16), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) foi até o Congresso Nacional, entregar a minuta da PEC.