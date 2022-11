Em comemoração Dia da Favela, CUFA Acre leva cerca de 100 pessoas ao Cine Araújo

O Via Verde Shopping, em parceria com o Cine Araújo e a Central Única das Favelas (CUFA), proporcionará para cerca de 100 pessoas um momento de lazer e entretenimento. A ação é alusiva ao Dia da Favela celebrado nesta quinta-feira, 4, e é um evento inédito desde que a data passou a ser celebrada.

“Esse ano resolvemos fazer algo inédito, levar as pessoas que assistimos nestes últimos dois anos para um momento de lazer e cultura. 90% das pessoas que irão participar nunca foram ao cinema”, conta José Alberto, coordenador estadual da CUFA Acre. Vale ressaltar que além do Cine Araújo e do shopping, a Secretaria de Educação também é parceira da ação, pois disponibilizou dois ônibus para que fosse possível realizar o transporte dos participantes.

“A favela tem uma enorme contribuição para a existência e desenvolvimento deste país. Foi o território que mais sofreu na pandemia, mas também o que foi pra rua fazer os serviços que contribuíram para o asfalto permanecer em home office, evitando um caos maior”, finaliza o coordenador.

Sobre a CUFA

A CUFA é uma organização com mais de 20 anos fundada por jovens negros da favela Cidade de Deus, hoje está presente em todos os estados brasileiros e em outros 15 países.