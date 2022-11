Em decisão antecipada, City encara o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa

Decisão antecipada na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (9/11), Manchester City e Chelsea se enfrentam pela 3ª fase da competição. A partida será na casa do City, o Etihad Stadium. Nesta competição, quem perder dá adeus à briga pelo título.

Brigando pela liderança da Premier League, os Citizens chegam querendo mudar a impressão deixada na última temporada, depois de serem eliminados nos pênaltis para o West Ham nas oitavas de final. A eliminação acabou com as chances de a equipe de Pep Guardiola brigar pelo pentacampeonato.

O Chelsea também terminou a sua última participação de maneira frustrante. O time de Londres chegou na grande decisão contra o Liverpool e acabou perdendo nos pênaltis.

Para o jogo desta quarta, o Manchester City deve ir a campo com sua principal arma, o atacante Erling Haaland. Dos 39 gols marcados pela equipe na Premier League, 18 foram marcados pelo norueguês, que vem se tornando um dos principais nomes do lado azul de Manchester, contando com a ajuda de Kevin De Bruyne, autor de 10 assistências.

Do lado dos Blues, muitas mudanças desde a final contra os Reds. Além de o clube estar sob nova administração, Graham Potter assumiu a vaga deixada por Thomas Tuchel, que acabou saindo do comando da equipe depois de perder na estreia da Champions League para o Dinamo Zagreb. Instável, o Chelsea é apenas o 7º colocado e não venceu seus últimos quatro compromissos na Premier League.

A bola rola para as duas equipes à partir das 17h.