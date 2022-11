Em entevista exclusiva ao ContilNet, Binho Marques diz que foi convidado para a transição por Haddad

Em entrevista exclusiva ao Contilnet, o ex-governador Binho Marques falou, na noite desta terça-feira (8), sobre a indicação de seu nome como um dos 46 especialistas em Educação que vão integrar o Grupo de Trabalho da Equipe de Transição coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmim e que vem trabalhando desde o início da desta semana no centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Binho Marques é o único acreano a participar do grupo e confirmou que sua indicação partiu do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad.

“O Haddad me convidou para participar desse grupo. Hoje foi o primeiro dia de reunião com o coordenador do Grupo (ex ministro Henrique Paim e com o Haddad). Cada um falou livremente sobre os desafios e oportunidades para a educação do país”, disse o governador do Acre no período de 2006 a 2010.

“Logicamente falei dos problemas surgidos em função da Pandemia e de um governo que abandonou completamente a educação. Defendi a criação de um Sistema Nacional de Educação e um plano emergencial para a educação na Amazônia (região que mais sofreu com a Pandemia e o descaso desse governo”, afirmou.