Em entrevista, Anitta revela apelido dado por Vinícius Júnior

A cantora Anitta possui uma amizade com Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. Em entrevista ao programa La Resistencia, da Espanha, a cantora deu detalhes de uns dos momentos em que os dois estiveram juntos e que acabou rendendo um apelido novo para a brasileira.

Anitta contou que quando os dois estiveram em Marbella, no ano de 2020, Vini acabou apelidando-a de uma forma um pouco nojenta. Anitta, la chica de la caca 💩 ¿Confirmas esta historia, @vinijr?#LaResistencia @anitta pic.twitter.com/i59lDQJ36P — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022 “Eu estava com meu amigo que mora aqui, o Vinicius Junior, é meu amigo brasileiro. Estávamos em Marbella e queria fazer uma tatuagem. Chamamos um tatuador na casa e quando ele chegou disse: ‘você é a garota do cocô’.”, revelou a cantora. Durante a premiação Los 40 Music Awards, Anitta elegeu o jogador do Real Madrid como um de seus melhores amigos. “Ele [Vinícius Jr.] é um dos meus melhores amigos. Também tenho uma amizade muito boa com o capitão Neymar”, afirmou. Vini está na lista dos 26 convocados por Tite. O jogador esteve em campo nessa segunda (7/11), na derrota do Real Madrid para o Rayo Vallecano por 3 x 2. O time merengue é o 2º no Campeonato Espanhol.