Em jogo morno, Brasil vai empatando com Sérvia por 0 a 0 na estreia da Copa 2022

O lance de maior perigo veio dos pés do ponta Raphinha, que recebeu livre na entrada da área e bateu fraco, nas mãos do goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

Vinícius Júnior, aos 41 minutos, também teve boa chance, recebendo em velocidade na área adversária mas sendo barrado por um defensor, que rebateu a bola no atacante adversário e conseguiu o tiro de meta.

A Seleção Brasileira não conseguiu sair do 0 a 0 no primeiro tempo do duelo contra a Sérvia, pela estreia da Copa do Mundo de 2022 para ambas as equipes.

Apesar da pouca inspiração do meio de campo brasileiro, a Sérvia também não conseguiu chegar com perigo à área do goleiro Alisson.