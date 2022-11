O Colégio Militar Estadual Tiradentes, localizado na Estrada do Calafate, n° 4235, em Rio Branco, está com processo seletivo aberto para o ano letivo de 2023.

As inscrições são para os alunos que vão cursar o 6º ano do ensino fundamental no ano que vem.

O período de inscrições é do dia 14 de novembro até o dia 18 do mesmo mês, nos horários das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h, na própria escola.