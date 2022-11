Embaixador da Copa afirma que ‘a homossexualidade é um desvio mental’

Enquanto a Fifa faz questão de reforçar que os torcedores e visitantes LGBQTIA+ que viajarem para a Copa do Mundo são bem-vindos — desde que não demonstrem afeto em público, para não ofender os costumes locais —, essa não parece ser a ideia dos habitantes do país. Pelo menos de acordo com Khalid Salman, que defendeu a seleção nacional nos anos 1980 e 1990, e é um dos embaixadores do Qatar no Mundial. Ele afirmou que ser homossexual é “haram”, o que no islamismo significa que contraria as leis religiosas.