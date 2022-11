Emenda da Mailza: Governo assina ordem de serviço para construção de três Casa da Mulher Brasileira no Acre

“Hoje vivemos um dia histórico no combate à violência contra as mulheres acreanas. Desde que assumi meu mandato, fiz um compromisso de combater a violência contra mulheres no Acre e o recurso para as Casas foi uma das primeiras emendas minhas, um compromisso que hoje vejo se concretizar. Atualmente, a mulher precisa ir em vários espaços diferentes para conseguir atendimento ou fazer uma denúncia e muitas vezes, no meio do percurso, ela desiste de seguir. Agora, tudo será unificado, tudo no mesmo espaço e isso faz com que a gente atenda a legislação, a Lei Maria da Penha, que diz que essa mulher não pode ser revitimizada. O governador Gladson é um grande aliado, essa é uma causa que assim como eu, ele também é um defensor, e nossa batalha só terminará quando mais nenhuma mulher for agredida”, disse a senadora.