“Estão usando meus filhos para me tirar do debate político mais uma vez”, diz Rodrigo Damasceno

“Vou lutar até minhas últimas forças para ter eles ao meu lado”. O desabafo é do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, que procurou o ContilNet na noite desta segunda-feira (28) para falar sobre a polêmica envolvendo ele e sua ex-mulher, Úrsula Mendonça Prado. Os dois lutam na justiça pela guarda de dois filhos.

Ursula Prado registrou Boletim de Ocorrência na última sexta-feira (25), na delegacia de Tarauacá, após seu ex-marido postar nas redes sociais uma troca de mensagens entre eles, em que Ursula nega um pedido de Damasceno para que o filho primogênito do casal assistisse o jogo do Brasil em sua residência.

Veja mais:

Vídeo: ex-prefeito posta conversa com ex-mulher nas redes e é acusado de calúnia e difamação

“Ora, vejamos, o que eu publiquei foi pura e simplesmente o print da nossa conversa. Se ela foi insensível e grossa com as palavras, aí já não é minha responsabilidade. Como pode ser calúnia e difamação, se foram as palavras dela que foram reproduzidas? Se ela se acha ofendida com o que ela mesmo falou, talvez ela não gostaria que fosse verdade de tão absurda que foi a forma dela se dirigir. Ela deveria pensar antes de agir”, disse Rodrigo em nota enviada ao ContilNet.

Veja a nota, na íntegra, enviada ao ContilNet pelo ex-prefeito Rodrigo Damasceno:

Direito de resposta:

Boa Noite. Primeiramente gostaria de agradecer da ContilNet para falar sobre a seguinte matéria: ex-prefeito-posta-conversa-com-ex-mulher-nas-redes-e-e-acusado-de-calunia-e-difamacao/

O que me chama mais atenção é que ela não quer exposição e a matéria acontece, provocada pela uma ação dela, antes mesmo que possivelmente eu seja notificado.

Sobre 2020 estou buscando provar que houve (deturpação) manipulação dos fatos e que mais uma vez vazou para a mídia com uma velocidade extrema. Afinal de contas, quem tinha receio e sofreu agressividade física certamente não foi ela. Tanto eu quanto uma criança em Feijó. Sem dúvida essa criança bem mais do que eu! Minha solidariedade à Família!

Ora, e o engraçado que mais uma vez estou sendo vítima de vazamento do judiciário. Espero que apurem os responsáveis do passado e tb o do presente.

Ora vejamos, o que eu publiquei foi pura e simplesmente o print da nossa conversa. Se ela foi insensível e grossa com as palavras aí já não é minha responsabilidade. Como pode ser calúnia e difamação se foram as palavras dela que foram reproduzidas? Se ela se acha ofendida com o que ela mesmo falou, talvez ela não gostaria que fosse verdade de tão absurda que foi a forma dela se dirigir, ela deveria pensar antes de agir.

Estou há quase 1 mês sem ter acesso aos meus filhos (Malú e Bernardo). Estou tentando via judicial há mais de 1 ano o direito a ter a convivência com eles.

O Stopim foi o dia do jogo, mas como ela mesmo muito falou. Ela libera quando quer os meninos. Fazendo-me um “favor” para isso. É certo um pai padecer com dessa situação?

Nunca atropelei ninguém e não acho certo se fazerem de vitima sem razão. Pois sabe a maldade que estão fazendo comigo.

Esse final de semana que passamos era teoricamente um dos que ela seria “boazinha” comigo para liberar os meninos. O anterior os meninos haviam ficado com ela. Mandei mensagem e obtive o calado como resposta.

Agora lutar pelo direito à vê e está com meus filhos isso eu vou. E me emociono mesmo quando falo deles. Pois eu os amo e acho injusto estarem usando eles para tentar me atingir, e tirar do debate político mais uma vez. Mas dessa vez não vou recuar em ser pré-Candidato (A advogada dela no processo anterior é filha do Chico Batista.) Vamos às urnas!

Por fim, tudo encerro aqui o debate e tb acho que a rede social não é o melhor caminho. Mas vou lutar até minhas últimas forças para ter eles ao meu lado!

Obrigado!

Rodrigo Damasceno