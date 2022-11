Vídeo: ex-prefeito posta conversa com ex-mulher nas redes e é acusado de calúnia e difamação

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, ele poderá responder pelos crimes de Calúnia e difamação contra sua ex- esposa, Úrsula Mendonça Prado.

No ano de 2020, uma decisão judicial foi decretada em desfavor de Damasceno. Segundo o despacho, o juiz de Direito da Comarca de Tarauacá, concedeu medidas protetivas em favor de Úrsula Mendonça Prado e contra o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno e a mãe dele, Francisca Soares Damasceno, por crimes de injuria e ameaça psicológica. Na época, Ursula Prado, relatou à Polícia que o médico fazia uso de remédios controlados e quando misturados com bebidas alcoólicas tornava-se extremamente agressivo.

Ursula Prado, registrou Boletim de Ocorrência (BO), nesta sexta-feira, 25, na delegacia de Tarauacá, após Damasceno, postar nas redes sociais, uma troca de mensagens entre ambos onde Ursula se opõe ao pedido de Damasceno para que o filho Primogênito do casal assista o jogo do Brasil em sua residência. Após a divulgação da conversa, não se conformando com a situação, Damasceno visivelmente alterado, posta vídeo chorando.

“E ai galera, bora torcer pelo Brasil! Tão falando para eu retirar a postagem sobre o Bernardo, mas que vai falar por ele, se não vai ser eu, quem vai falar por ele?”, diz Damasceno chorando em um trecho do vídeo.

Em seu relato á polícia, Ursula Prado, informou que sentiu-se extremamente ofendida com as postagens do ex-marido, que lhe fizeram parecer ser uma “péssima” mãe, por esse motivo requereu medidas contra Rodrigo, pela prática dos crimes de Calúnia e Difamação.