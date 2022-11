Ex de famosa é cotado para o Camarote do ‘BBB23’; saiba mais

A seleção dos futuros participantes do ‘Big Brother Brasil 23’ para os grupos Camarote e Pipoca continua de forma efervescente. Embora Boninho e sua equipe façam mistério sobre os famosos que, possivelmente, vão integrar o reality global, esta colunista que vos fala não guarda segredo!

Fontes da coluna garantem que há um homem todo trabalhado na beleza, participando das seletivas e realizando exames para entrar no ‘BBB23’. Classificado pelo público como belíssimo, estamos falando de Evandro Soldati, ex-marido de Yasmin Brunet. Os dois se separaram em 2020. O modelo tem 1,85 de altura, 98 cm de tórax, olhos verdes, cabelos castanhos e muita desenvoltura nas passarelas.

No auge de seus 37 anos, ele conquistou uma carreira de sucesso, atua na área desde os 16. Evandro foi o finalista do ‘Supermodel Brasil’ em 2001. Já estrelou campanhas publicitárias para marcas mundialmente famosas como Giorgio Armani, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino, Calvin Klein e Lacoste, entre outras grifes. Contudo, ganhou de vez os holofotes há 12 anos, ao contracenar com a cantora Lady Gaga no clipe ‘Alejandro’.

Vale ressaltar que faltam menos de dois meses para a estreia da próxima edição do ‘Big Brother Brasil’. A previsão de exibição é para o dia 16 de janeiro de 2023, que cairá em uma segunda-feira, logo após a novela ‘Travessia’.

Sertanejo no BBB23

As escolhas dos nomes dos integrantes para os grupos Pipoca e Camarote do ‘Big Brother Brasil 23’ seguem a todo vapor. E ao que tudo indica, faltando exatos dois meses para o início do reality show da TV Globo, a cota de sertanejo para o ‘BBB23’ já está preenchida. O nome escolhido por Boninho para ocupar a vaga é Fernando Zor, da dupla com Sorocaba.

Fernando tem sido visto frequentemente na cidade de Adamantina, no interior de São Paulo e, por lá, a informação de que o cantor está se preparando para entrar no reality já está correndo. Segundo fontes desta coluna, pessoas próximas ao sertanejo já teriam, inclusive, confirmado que ele não estará na cidade no final do ano porque está acertando a sua entrada no ‘BBB23’.

Vale lembrar que desde o início do grupo Camarote no ‘BBB’, Boninho tem apostado em cantores sertanejos. Tudo começou na 20ª edição com a entrada de Gabi Martins. Na ocasião, a artista foi a 11ª eliminada do reality com 59,61% dos votos. Já em 2021, o Big Boss escolheu Rodolffo, da dupla com Israel. O ex-marido de Rafa Kalimann foi o nono participante a deixar a confinamento, tendo recebido 50,48% dos votos.

No ano passado, a vaga foi preenchida por Naiara Azevedo. Em uma polêmica participação no reality, a cantora não sobreviveu muito tempo na casa mais vigiada do Brasil e acabou sendo a terceira eliminada do jogo, com 57,77% dos votos do público. Na ocasião, a artista disputou o paredão com Douglas Silva e Arthur Aguiar que, posteriormente, vieram a se tornar finalistas do ‘BBB’ junto com Paulo André.