Fazer muito sexo oral causa rouquidão? Entenda boato sobre voz de Lula

Na última semana, em meio às eleições, surgiu um rumor que envolvia o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o boato, o motivo da voz rouca do político seria o fato de que ele praticaria muito sexo oral em Janja, sua esposa. Mas, isso é possível?

Segundo o médico otorrino Jefferson Pitelli, do Hospital Anchieta, pode acontecer. Contudo, diferentemente do que a maioria pode imaginar, o sintoma não seria causado pela prática em si.

“A prática do sexo oral desprotegido pode levar à transmissão de algumas doenças que levem a pessoa a ficar rouca. Alguns tipos de HPV, por exemplo, se ligam facilmente a mucosas respiratórias, principalmente tecidos a boca e cordas vocais, levando à rouquidão”, explica.

Ou seja, a prática por si só ou a frequência com a qual ela é feita não consegue levar ninguém a ficar rouco, a não ser que haja transmissão de uma IST.

Camisinha no oral

Infelizmente, as pessoas ainda veem os preservativos apenas como uma forma de prevenir uma gravidez indesejada. Contudo, uma das maiores preocupações deveriam ser as IST’s – que, vale lembrar, apenas são evitadas com camisinha.

A proteção também é obrigatória quando se trata de sexo oral, algo que pouca gente se lembra de fazer. No mercado, já existem, inclusive, diversas opções com sabores e géis beijáveis para deixar o oral mais seguro e gostoso.