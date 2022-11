FIFA 23 receberá música brasileira escolhida entre melhores da história

Os fãs de FIFA 23 colocaram uma música brasileira entre as 40 melhores da história da franquia. Apresentada ao público da série no FIFA 2004, a canção “Já Sei Namorar” da banda Tribalistas aparece entre as mais votadas pela comunidade entre os títulos que já passaram pela trilha sonora da série de jogos da EA Sports. De acordo com a desenvolvedora, essa e mais 39 músicas serão adicionadas ao título mais recente com a atualização para a Copa do Mundo no Catar em 9 de novembro.