Filha de Kelly Key exibe corpão em dia de lazer; confira

“Não tem a b*nda bonita igual a mãe não puxou quase nada pra mãe dela de corpo a mãe dela bate 10 a zero no fim de tudo”, disparou uma internauta. “Acho você maravilhosa, sempre poderosa e um amor de pessoa”, destacou a segunda pessoa. “Perfeita e da forma que tem que ser, amo demais”, pontuou a última admiradora.

Confira a publicação oficial feita por Suzanna Freitas:

Mudança no corpo

No último ano, Suzanna Freitas contou ao GShow, detalhes da decisão que teve em diminuir o volume dos seios, por se sentir desconfortável e com dores nas costas. Na ocasião, ela ainda deu a entender ter sido apoiada pela mãe, Kelly Key.

“Antes eu tinha muitas limitações e muitas dores. Sentia um peso muito grande e para me sentir confortável precisava usar sutiã com algumas roupas. Meus seios estavam desproporcionais. Na época, minha mãe e minha avó avisaram que a prótese que escolhi ficaria muito grande. Mas como tenho 1,78m de altura, achei que estava proporcional. Com o tempo percebi que não deu certo. Minhas costas doíam muito e meus seios ficaram caídos”, pontuou.

“Adorei o resultado! Antes da cirurgia, ainda na consulta, fizemos uma simulação por computador, com vários tipos de próteses, de diversos tamanhos, até chegar a essa, que combina comigo”, destacou ela na ocasião.

Ao encerrar, a maquiadora ainda disse que precisava tomar cuidado com a recuperação do procedimento, já que as dores ainda eram presentes. “Todo pós-operatório requer cuidados. Na maior parte dos casos a paciente tem pouca dor ou desconforto de leve a moderado. Pacientes que seguem as instruções do seu médico e recebem acompanhamento atencioso costumam apresentar melhores resultados”, afirmou.