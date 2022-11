Gal Costa revelou ter medo da morte em entrevistas: “Todo mundo tem”

Gal Costa, que morreu na manhã desta quarta-feira (9/11) aos 77 anos, revelou ter medo da morte em entrevistas a Marília Gabriela e Pedro Bial. Na conversa com Marília Gabriela, no De Frente com Gabi exibido em 12 de dezembro de 2021, ela escolheu a morte como um medo no quadro Bate-Bola, Jogo Rápido.

Na sequência, Gal disse que sonhava em “fazer muitas coisas, muitos shows, muitos trabalhos, muitos projetos”. Entretanto, em setembro deste ano, ela precisou adiar uma apresentação que faria no Rio de Janeiro por questões médicas. Em outubro, a artista passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita e cancelou toda a agenda até novembro.

Em 2012, Gal Costa revelou a Marília Gabriela que seu maior medo era a morte 👇 pic.twitter.com/tHCmcKsYqs

“Quando você é jovem, não pensa muito na morte, a vida não tem fim, mas quando vai chegando em uma certa idade, você começa a pensar que vai ter uma hora que acaba. Espero que não acabe, espero que tenha vida depois. Acho a vida tão bonita, a vida é um milagre.”

Gal Costa disse também que tinha desejo de fazer muitas coisas ainda e que isso era algo necessário para o espírito dela. “A vida sem trabalho, sem música, é muito chata.” No papo com Pedro Bial, ela também falou que envelhecer era difícil, mas bom.

“Quanto mais você fica velho, mais você vive. E a vida é tão linda, a vida é tão bonita, com todos os seus mistérios, as dificuldades, todo o sofrimento, toda a alegria. Viver é igual a alegria e sofrimento, mas eu adoro a vida”, analisou.

Gal Costa deixa um filho

Durante o quadro do De Frente com Gabi, a cantora falou também sobre o que era ser mãe para ela, que adotou Gabriel Costa Penna Burgos há 15 anos. “É uma coisa transgressora, inovadora”, afirmou. Adotado aos 2 anos, no Rio de Janeiro, o menino aparecia raras vezes no perfil da mãe no Instagram, geralmente em posts que celebravam os aniversários dele. “Amor da minha vida!! Muita sorte na vida, muito amor. Você é minha alegria e luz. Te amo muito!!!”, se declarou a artista em junho de 2020.