Ganhando cada vez mais os acreanos, beach tennis é uma das atrações do 2ª Vida Verde Day

O beach tennis, também conhecido como tênis de praia, criado a partir do frescobol, vem ganhando cada vez mais adeptos na capital acreana, o esporte que é integrado a Federação Acreana de Tênis (Fact) e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), já tem um número considerável de praticantes no Estado, como destacou, Miguel Freitas, organizado do evento.

“Só para se ter uma ideia, começamos o torneio de beach tennis na quarta-feira, 2, pois a modalidade tem muitas disputas. Tivemos 147 disputas somente deste esporte, até agora. O esporte cresceu muito no Acre, principalmente em Rio Branco”, salientou Freitas.

Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet Foto: ContilNet

Miguel comentou que 88 duplas se inscreveram na 2ª edição do Vida Verde Day, maior evento esportivo do Acre. “Essas equipes são divididas por categoria, de acordo com o nível técnico, do sub-16, a mais 50. Neste sábado estamos fazendo o fechamento das chaves, dos grupos, e está acontecendo jogos das quartas de finais, e amanhã, da semifinal e final”.

CONFIRA A COBERTURA AO VIVO SO CONTILNET E SANS FILMES: