Gisele e Tom Brady negociam partilha de bens; veja detalhes

O fim do casamento entre Tom Brady e Gisele Bündchen é oficial. Segundo o jornal Page Six, o casal tinha um acordo pré-nupcial rígido que acabou facilitando que o divórcio do casal fosse resolvido rapidamente.

Uma fonte próxima ao ex-casal revelou ao Page Six que houve um acordo pré-nupcial rígido estabelecido antes de eles se casarem em 2009.

“Ambos têm suas próprias entidades comerciais separadas, então a separação de suas riquezas não foi tão complicada no final. O único outro fator importante foi dividir seu enorme portfólio de propriedades”, revelou a fonte.

Ao que tudo indica, Tom ficará com a mansão de 17 milhões de dólares em Indian Creek, Miami. Já Gisele ficará com a casa onde costuma passar férias com os filhos, na península de Nicoya, na Costa Rica.

Segundo fontes próximas da modelo, a brasileira comprou um modesto apartamento de três quartos e três banheiros por US$ 1,25 milhão. E provavelmente será utilizado como escritório, tendo em vista que a mesma comprou outra casa maior na área.

O ex-casal possui um leque imenso de imóveis, incluindo uma casa nas Bahamas, outra no exclusivo Yellowstone Club em Montana e um apartamento em Nova York; Não foi informado sobre a divisão destes imóveis.