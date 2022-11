Glória Perez bate o pé e impede saída de Cássia Kis de ‘Travessia’

As últimas polêmicas envolvendo o nome da atriz Cássia Kis tem despertado uma curiosidade em boa parte de telespectadores das novelas da Rede Globo: ela será cortada da novela das 21h “Travessia” ou não? Se depender da autora da novela, a personagem ainda vai dar muito as caras na telinha da emissora dos Marinho.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Revista Veja, um dos principais agentes que impedem a saída de Cássia Kis da Globo, é a própria autora da novela do plim-plim. Enquanto alguns atores tem manifestado insatisfação e pedindo a direção para que Cássia seja imediatamente afastada das gravações, Glória continua escrevendo cenas para a personagem de sua “protegida” normalmente.

A autora da trama das 21h da Globo, inclusive, não teria reduzido nenhuma linha de diálogo da personagem Cidália interpretada por Cássia Kis. Ainda segundo informações dadas pelo colunista, Glória Perez já teria dito que não abre mão de sua amiga em sua produção. Com essas regalias, a atriz veterana parece não se importar muito com as consequências de seus atos.

Vale lembrar que recentemente, o colunista Alessandro Lobianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, declarou que a Rede Globo enviou um pacote de sugestões para a autora da trama. Entre as solicitações, estava o pedido da retirada antecipada de Cássia Kis após uma série de polêmicas com seu nome.

Primeiro, a veterana da dramaturgia virou assunto após ter feito uma série de declarações homofóbicas em uma entrevista dada a jornalista Leda Nagle. “O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, questionou a artista que é publicamente apoiadora de Jair Bolsonaro.

Como se já não bastasse, a atriz marcou presença nessa quarta-feira (3), nas manifestações antidemocráticas de apoiadores do presidente, que se recusam a aceitar os resultados das eleições presidenciais que elegeram Lula [PT], como o novo presidente do país. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver Cássia Kis aplaudindo os populares e rezando junto com eles.