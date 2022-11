Graciele Lacerda posa deslumbrante com peça branca e rouba a cena

Graciele Lacerda roubou a cena ao compartilhar um clique de um ensaio deslumbrante em suas redes sociais. Em seu Instagram nesta última segunda-feira (07) a esposa de Zezé Di Camargo publicou uma foto de um ensaio bem à vontade e colecionou elogios dos seus fãs e admiradores.

Na imagem, Graciele Lacerda aparece usando uma lingerie branca cavada, onde deixou os seus pernões sarados em evidência. A famosa completou o seu look com um terninho na mesma tonalidade de sua peça íntima. A musa fitness ainda caprichou bastante na maquiagem.

“Não tente me definir, sou apenas um ser humano em constante evolução”, disse ela na legenda da postagem, que contou com mais de 8 mil likes. A publicação de Graciele Lacerda foi um sucesso e rendeu muitos elogios dos seus mais de 3 milhões de seguidores.

“Como pode ser tão maravilhosa”, disse uma internauta. “Deus fez você com as próprias mãos”, falou um seguidor. “Gata, linda e maravilhosa”, babou um rapaz. “Deslumbrante demais”, elogiou um usuário. “Tá abusando do direito de divar”, brincou uma moça. “Uma mulher admirável e inspiradora, entre tantas outras qualidades, te admiro de montão”, escreveu um fã da famosa.

Confira a publicação de Graciele Lacerda nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Negou gravidez

Recentemente, Graciele Lacerda resolveu interagir e responder todos os questionamentos enviados pelos seus seguidores. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua conta do Instagram, a musa fitness foi questionado por um internauta sobre uma possível gravidez.

“Você disse que tinha uma novidade! Está grávida?”, perguntou um usuário. Sem esquivar, a esposa de Zezé Di Camargo negou uma possível gravidez após rumores dos fãs.

“Não, um monte de gente achou, quando eu falei que ia contar uma novidade que eu tava grávida. Não tem nada haver com isso. Eu até peguei na mão quando eu falei para vocês”, disse ela.

Na sequência, Graciele Lacerda explicou que está envolvida em um grande trabalho. Sem revelar, a musa fitness disse que trabalhando muito para trazer a novidade aos seus seguidores:

“Muita gente acertou, muita gente escreveu falando o que seria essa novidade. Mas agora em novembro, se Deus quiser, eu conto para vocês. A gente está nos preparativos, mas essa novidade é em ralação ao trabalho”, afirmou ela.