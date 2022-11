Homem invade chácara, mas acaba baleado pelo proprietário e preso pela polícia

Natanael Ferreira dos Santos, de 31 anos, foi ferido com um tiro, após ter invadido uma chácara na companhia de comparsas no início da noite desta sexta-feira (4), no Ramal Santa Clara, no km 14 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Natanael e outros homens teriam invadido uma residência de uma chácara para furtar, pois o dono do imóvel não estava no local. Momento depois, foram surpreendidos pelo proprietário da chácara que estava chegando em um carro e percebeu que as portas da casa estavam abertas.

O homem sacou uma arma de fogo que é de sua prioridade e é legalizada, e defendeu o seu patrimônio, tentando deter os suspeitos que foram para cima dele com uma faca. O proprietário acabou realizando um disparo que atingiu o punho de Natanael. Os comparsas acabaram fungindo do casa pelas janelas.

A Polícia Militar foi acionada e Natanael recebeu voz de prisão, pois havia ficado detido até a chegado dos PMs.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos a Natanael, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram informações dos outros criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso deve ser investigado por agentes da Polícia Civil.