Horóscopo 2022: confira a previsão desta terça para seu signo

Libra (23/09 – 22/10)

Orçamento limitado não permitirá extravagâncias. O dinheiro terá rumo certo e será bem investido em estudos, viagem e planos de desenvolvimento. Conexões com pessoas de fora abrirão portas no trabalho. Apoie a família e mantenha a saúde equilibrada com hábitos saudáveis, prática de esportes ou regularidade na academia. Troque o prazer imediato por realizações maiores e de longa duração. Paixão em alta: saiba o que cada signo pensa sobre o amor