Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Tudo anda custando infinitamente mais do que o normal, e não apenas do ponto de vista financeiro, mas principalmente pela complexidade dos relacionamentos sociais e a incerteza sobre o porvir. Isso complica tudo.

É importante manter a severidade sob controle, porque essa é uma atitude constantemente exagerada, já que nada de tão grave está acontecendo que mereceria esse tipo de postura, que admoesta e distribui culpas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Adaptar-se aos acontecimentos não é o mesmo que você renunciar às suas pretensões, mas adotar uma postura estratégica, tendo em vista que, temporariamente, sua alma não tem suficiente força para fazer o que deseja.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Deposite um voto de confiança na vida, porque ela é infinitamente maior do que suas preocupações, todas essas pautadas por argumentações muito bem elaboradas, mas que não conseguem abranger todo o cenário existencial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O drama é o único gênero literário que não tem mensagem nenhuma nas suas entrelinhas, porque é meramente uma demonstração de autocentramento, no qual o sofrimento é a coisa mais importante para se manifestar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ideias não faltam, mas nesta parte do caminho, por mais brilhantes que essas sejam, não ajudam nem um pouco, porque o que sua alma precisa, neste momento, é de ações concretas e não de ideias subjetivas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É importante fazer apostas e se atrever a desafiar o destino, porém, tão importante quanto essa atitude é a oposta, ficar observando os acontecimentos e tentar se adaptar a esses da melhor forma possível. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Todo esforço há de ser feito sempre para arrancar os sonhos do estado subjetivo em que se encontram, e os realizar. Porém, também sua alma se deparará com momentos, como agora, em que é melhor se retirar de cena.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante reconhecer o momento de parar de fazer bagunça, porque essa não tem outro motivo que o de ganhar tempo, evitando assim fazer o que seja realmente necessário. Perder tempo é possível, mas não é recomendável.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que está certo para muitas pessoas, pode ser completamente errado para você. Esse negócio de nadar contra a corrente é bastante difícil de administrar, mas ao mesmo tempo é algo a ser respeitado. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar dos pesares, as coisas andam, portanto, para que sua alma teria de se deter a fazer drama com as dificuldades? O melhor a fazer é tocar a bola para frente e não perder tempo com dramas contraproducentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo que parecer louco demais para ser verdade é porque é louco demais para ser verdade. As coisas andam muito estranhas no mundo, e todas as pessoas são afetadas com essa realidade, sem saber muito bem o que acontece.