Indígena ameaça policiais com simulacro e é ferido gravemente com tiros

Um indígena foi ferido a tiros após apontar uma arma de brinquedo para policiais civis, na manhã desta segunda-feira (31), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais civis, eles estavam de plantão na delegacia quando receberam uma denúncia anônima informando que membros de uma facção estavam se preparando para queimar a casa de um outro faccionado rival.

De posse da denúncia, os agentes foram até o local indicado e perceberam que duas pessoas estavam em uma área de mata, e foi feito um cerco e um dos suspeitos foi detido para averiguação. O detido confessou aos policiais a localização de munições de grosso calibre que estavam guardados, então os policiais foram até o local e viram um indígena em atitude suspeita correndo e colocando a mão na cintura várias vezes, tentando intimidar os agentes da segurança.

O indígena então puxou um simulacro (arma de brinquedo) e apontou para os policiais, que revidaram e o jovem foi atingido por dois tiros, sendo um no abdômen e outro na perna, que impediu que o suspeito fugisse. Após atirarem no indígena, ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Assis Brasil.

Diante da gravidade do ferimento foi solicitado apoio ao Ciopaer, que enviou um Helicóptero e com apoio do Samu o baleado foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Ainda segundo a polícia, os indígenas da região do Alto Acre, estão sendo recrutados para fazer as frentes na guerra entre facções criminosas. No local foram apreendidas diversas munições de arma de fogo.