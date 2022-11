Internacional vence e complica São Paulo por vaga na Libertadores

O São Paulo se complicou por uma vaga na Libertadores 2023. Na noite desta terça-feira (8/11), o Tricolor recebeu o Internacional e acabou derrotado por 1 x 0.

A derrota complica bastante o time de Rogério Ceni, que se manteve com 51 pontos, na 9ª colocação. O Inter foi a 70 pontos e pode garantir o vice ainda nesta rodada. Agora, na última rodada, o São Paulo sai para enfrentar o Goiás. Já o Colorado fecha a participação no Brasileirão 2022 contra o campeão Palmeiras.

Jogando em casa, o São Paulo começou melhor na partida. Mas quem saiu na frente foi o Internacional. Aos 21 minutos, Maurício chutou forte, cruzado, sem chances para Felipe Alves, após boa trama de ataque do clube do Rio Grande do Sul.

O São Paulo bem que tentou empatar o jogo, mas desceu para o vestiário na desvantagem no placar e sob vaias de sua torcida.

Na segunda etapa, o Tricolor voltou melhor para o duelo e conseguiu chegar ao empate. Aos sete minutos, Igor Gomes chutou forte, no ângulo, mas a arbitragem viu falta de Rodrigo Nestor em Rodrigo Moledo e anulou o tento do time da casa.

O São Paulo seguiu na busca do empate, mas sem muita inspiração e o jogo seguiu com a vitória do Colorado até o final. Agora, o clube paulista precisa vencer o Goiás fora de casa e torcer contra os adversários diretos pela vaga na Libertadores.