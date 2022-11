Isis Valverde posa com biquíni minúsculo, agacha e mostra bumbum; VEJA

Sensualizou daquele jeito! Isis Valverde, influenciadora digital, musa fitness e atriz global, voltou a mexer com o coração de seus seguidores logo na manhã desta segunda-feira (31). Na imagem, a celebridade apostou em um biquíni minimalista e fez diversas poses para arrancar suspiro dos fãs.

“FDS! Boa semana pra todos”, disparou na legenda da publicação, com um emoji de sol. Na imagem, Isis Valverde aparece com um biquíni minimalista, enquanto surge em diversas posições pra lá de chamativas, sempre exibindo toda a sua boa forma e, claro, shape simplesmente trincado.

“Eu olho pra ela e fico simplesmente chocado que alguém consegue ser tão linda…”, disse um fã no campo de comentários. “Meu sonho é te conhecer, maravilhosa”, apontou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde revela como foi o início de sua carreira: “Sempre complicada”

Durante entrevista cedida ao portal UOL, Isis Valverde resolveu comentar mais sobre o início de sua carreira e como ela chegou aonde está, como uma atriz admirada em todo o Brasil e já com uma bela bagagem de experiência.

“Fui para Belo Horizonte modelar, tentar a vida de modelo. Com 16 anos, a minha mãe descobriu que eu estava ganhando um dinheiro. Me ligou e disse que eu mesma ia pagar minhas contas. Não fiquei quieta, né? Falei que era menor de idade e que ela estava me fazendo trabalhar. Fiz toda uma cena! (risos)”, disse Isis Valverde.

“Ela nem quis saber e desligou o telefone na minha cara. Modelei até os 19 anos. Me mudei para o Rio de Janeiro, trabalhei muito lá também. Saí na contracapa da Capricho, anúncio para o jornal O Globo. Meu pai queria que eu fizesse faculdade de medicina e falei que não, que já havia decidido que faria graduação em cinema em paralelo com artes cênicas no Tablado. Ele me deu um ano para começar a me sustentar sozinha. Foi aí que comecei, tinha 17 anos e não parei mais”, finalizou.