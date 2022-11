Item pode valer 7 MIL vezes o seu valor oficial; talvez você tenha em casa

As moedas brasileiras podem esconder grandes segredos quando o assunto é valor. Muitos podem pensar que a quantia é, na realidade, sempre aquela cunhada no metal. Contudo, alguns modelos podem custar uma verdadeira fortuna para os colecionadores.

Item valioso

As formas de encontrar moedas raras são as mais plurais possíveis. As vezes achando a pena na rua ou recebendo-a como troco do pão na padaria. Tem os casos onde as pessoas conseguem o exemplar através de uma herança de família.

A verdade é que as moedas valiosas não precisam ser apenas aquelas confeccionadas em 1800. Existem modelos novos que podem valer bastante para um colecionador. Assim, conhecer aquelas que valem não é tão difícil como parece.