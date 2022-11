Jade Picon usa peça fininha em dia de praia e corpaço se destaca; FOTOS

Jade Picon aproveitou o fim de semana para renovar as energias em um refrescante banho de mar. Sempre muito linda e estilosa, ela foi clicada na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, usando uma peça fininha.

Na ocasião, a famosa apostou em um biquíni all black para curtir o momento de lazer e complementou o look praiano com um óculos de sol. Dona de um corpaço espetacular, ela exibiu suas curvas naturais enquanto renovava o bronze.

Outros detalhes que não passaram despercebidos nos registros, foram as marquinhas evidentes na pele bronzeada de Jade Picon e também seu abdômen trincado, fruto de uma alimentação saudável e rotina de treinos intensos.

Recentemente, inclusive, a a jovem que interpreta Chiara na novela Travessia, negou ter feito procedimentos estéticos na barriga, após exibir seu shape saradíssimo nas redes sociais.

“Eu treino todo dia que nem uma doida, alimentação certinha e tenho que ler que meu corpo é procedimento.. Ah não”, reclamou a influenciadora no Twitter. “As pessoas sempre querem achar uma explicação mais fácil que não seja dedicação, comprometimento e foco”, completou a influenciadora.

Confira fotos de Jade Picon se divertindo na praia:

Críticas

Antes de ser anunciada oficialmente no elenco de Travessia, Jade Picon já recebia críticas na web. Isso se intensificou ainda mais quando a novela estreou. A influenciadora, no entanto, demonstrou não estar muito incomodada com os comentários negativos que recebe.

A famosa explicou que não se pronuncia sobre tudo que envolve seu nome para preservar sua saúde mental. Ela destacou ainda que, o máximo que certas situações vão ter dela será o silêncio. “Minhas palavras eu escolho direcionar para quem me quer bem”, desabafou no Twitter.

“Calada vence, né? Assim pretendo ficar. Se eu olhar pra trás, vejo tanta coisa que passei quietinha. E sei que isso foi essencial. Para eu estar aqui todos os dias com a saúde mental em dia. Por todos esses anos“, afirmou ela.

eu não me pronuncio sobre tudo que rola envolvendo meu nome pra preservar minha saúde mental mesmo. o máximo que certas situações vão ter de mim será o meu silêncio. minhas palavras eu escolho direcionar para quem me quer bem ❤️ — Jade Picon🌪 (@jadepicon) July 7, 2022