Juju Salimeni vibra com vitória do namorado em campeonato de fisiculturismo

Juju Salimeni, de 35 anos, comemorou, por meio de seu Instagram, a vitória do namorado num campeonato de fisiculturismo. Diogo Basaglia, de 27 anos, venceu na categoria Mens Physique Open e também foi campeão overall (disputada com campeões das subcategorias, como estreante, 35+ e 40+) da Muscle Contest Fit Pira, realizada em São Paulo, no domingo (6). O atleta também concorreu na categoria Classique Physique, mas não ganhou.