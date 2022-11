Julio Andrade emagreceu 7 quilos para viver Betinho na TV

A primeira foto de Betinho, nova série do Globoplay que retratará a vida e obra de um dos maiores líderes estudantis do comunismo latino-americano, deu um gostinho de como será a atuação de Julio Andrade. Para viver o personagem principal, ele precisou perder sete quilos.

O registro foi revelado pela colunista Patrícia Kogut e mostrou o ator com uma aparência completamente diferente do que éramos acostumados a ver em Sob Pressão, onde ele interpreta o Dr. Evandro. Percebe-se que Andrade está visualmente mais esguio, se assemelhando fielmente ao sociólogo retratado pela história.

Também, outro fator que contribuiu bastante para esta nova roupagem tão fiel ao personagem foi Julio Andrade ter sido maquiado por um premiado profissional da área. Segundo Kogut, o maquiador Martín Macías Trujillo foi contratado especialmente para a produção.

Os atores Humberto Carrão, Ravel Andrade, Marieta Severo e Andréia Horta estão confirmados no elenco principal. Eles estão atualmente na fase de preparação. As gravações estão previstas para iniciarem em 04 de dezembro.

Mais sobre o elenco

A atriz Marieta Severo foi dispensada da Globo recentemente, após quase 40 anos de contrato com a emissora. Mas isto não quer dizer que a TV carioca não queira mais contar com o talento da artista, que nos últimos anos se engajou em trabalhos como A Grande Família, Verdades Secretas e Um Lugar ao Sol.

A intérprete da eterna dona Nenê de A Grande Família (2001-2014) dará vida à mãe do protagonista, Maria Figueiredo Souza. A atriz Andréia Horta também estará em Betinho. Ela será a publicitária Nádia Rebouças, que trabalhou com Betinho na ONG Ação da Cidadania.

Irmão do protagonista na vida real, Ravel Andrade repetirá o parentesco na ficção. O ator interpretará o violonista Chico Mário, o caçula da família. O cartunista Henfil (1944-1988) também será retratado, e ficará nas mãos de Humberto Carrão.

Quem é Betinho?

Líder estudantil na juventude e crítico do capitalismo, o comunista Betinho foi perseguido pelo Regime Militar (1964-1985) e decidiu fugir do país, se exilando primeiramente no Chile, onde foi assessor de Salvador Allende (1908-1973), – o primeiro socialista marxista a ser eleito democraticamente como presidente deste país – e depois no México e no Canadá. Voltou ao Brasil em 1979 e passou a se engajar em causas como a Reforma Agrária.