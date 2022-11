Lexa renova bronzeado com peça fio dental em passeio de barco

A cantora Lexa mostrou todo o seu poder ao atualizar as suas redes sociais nesta quinta-feira (17) com um clique enquanto renovava o seu bronzeado. Através de uma postagem em sua conta do Instagram, a artista surgiu em um passeio de barco e exibiu as suas curvas definidas.

Na imagem, a famosa surgiu deitada no barco usando um biquíni cavado todo colorido, onde deixou o seu bumbum GG em muito evidência. Já na parte de cima, a cantora elegeu uma peça preta e também um óculos para lá de estiloso.