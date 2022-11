Liziane Gutierrez dá nota para sexo com ex marido de Jojo; confira

Depois de ser dispensada por Lucas Souza, que negou ter passado a noite com ela e afirmou que os dois são apenas amigos, Liziane Gutierrez resolveu soltar o verbo. Em entrevista ao programa ‘Chupim’, da Metropolitana, apresentado por Beby e Barthô, a influenciadora detonou o ex da cantora Jojo Todynho e o chamou de moleque. A modelo, ainda, revelou que Lucas, em uma escala de 0 a 10, foi um 7 na hora do vuco-vuco.

Liziane afirmou que sua preocupação já começou na noite em que saíram para curtir o show de Felipe Ret: “Eu estava preocupada comigo e com ele, da gente aparecer junto. Eu falei: ‘olha só, isso vai ser ruim pra você e pra mim. Vamos com calma’. Só que aí começa a beber e a calma toda foi… E foram aquelas fotos que vocês viram”, disse, se referindo às imagens que pipocaram nas redes sociais e na imprensa.

Um dos apresentadores, então, quis saber se realmente rolou sexo ou não: “Vocês dormiram juntos?!”, questionou Beby. E Liziane respondeu, balançando a cabeça positivamente. Os apresentadores quiseram saber se o sexo foi bom e a modelo respondeu um foi muito relutante. Em seguida ela deu nota 7 para a performance de Lucas Souza e detalhou o motivo de não ter achado bom.

“Sabe porque não foi bom? Porque, assim, quando ele acordou de manhã já estava saindo em tudo quanto é lugar. Eu falei: ‘olha só, não fala nada e eu não vou falar nada. Fica na sua’. A mídia inteira me procurou e eu não falei nada, só que ele não cumpriu com a parte dele. Foi aí que eu fiquei p*ta”, declarou ela.

Liziane, em seguida, criticou o comportamento do ex da Jojo: “Primeiro ele disse: ‘ai, eu não fiquei com ela’. Amor, vamos lá: eu entendo que está em uma situação meio chata e que ele não sabe lidar com mídia, tudo pra ele é muito novo, então eu até dei um desconto. E falei pra ele: ‘Lucas não foi isso que a gente combinou. Eu falei pra você não falar nada. A gente tinha um combinado e meia hora depois ele saiu falando. Nunca mais pego de novo, porque foi moleque”, detonou a ex-Fazenda.

Modelo foi criticada por MC Mirella

Quem não gostou da revelação de Liziane foi MC Mirella. A cantora usou suas redes sociais para enviar uma mensagem indireta para Lucas Souza: “Parabéns, Lucas burro do caralh*, sai pra rua e na primeira oportunidade dá uma dessas e ainda com alguém que te expõe desse jeito! Achou ruim da Jojo ter falado de você, mas ela sempre falou bem de você. Agora, tome essa aí falando de você desse jeito, te expondo assim!, começou a Bad Mi.

Na sequência, a funkeira deu um ‘bizu’ para os caras: “Homens, sejam mais inteligentes e parem de pensar só com a cabeça de baixo na hora da raivinha! Tá nervosinho? Tá estressado com alguma situação? Brigou? Separou? Largou e não sabe o que vai ser mesmo? Vai dormir que passa! Nada como o tempo! Melhor que fazer merd* na rua na primeira oportunidade e se arrepender depois. Porque não existe arrependimento que mude o que já foi feito. Sem mais”, esbravejou ela.

Após saber que Mirella se meteu na confusão, Liziane usou o story do Instagram para desabafar: “Vou aprender a fazer papel de sofrida do Instagram para ver se algum famosinho vem me defender e me aconselhar também! Aprende, Gutierrez; aprende!!!! Falar fatos e/ou o que se pensa realmente não vale a pena”, analisou.

‘Dia mais triste da minha vida’, afirma Lucas

Após tanta confusão, Lucas Souza usou seu Twitter para avaliar os últimos acontecimentos: “Hoje foi o dia mais triste da minha vida!!!! Mas não tive tempo pra parar e chorar. Mano, eu não sei de mais nada, sabe! O que importa é que Deus save de tudo! Estou muito mal. Porém bola pra frente!”, escreveu o militar.

Enquanto o ex afirma estar triste com o divórcio, assinado nesta quinta-feira (03), Jojo Todynho mostrou os detalhes da resolução do caso e ainda fez uma festa de Halloween para comemorar a nova fase. À coluna, a famosa confirmou que o tal documento postado em seus stories na noite desta quinta-feira (3), era sim a oficialização do fim da união.

“Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, disse.

Em outro momento, a artista comentou sobre o ex-marido. “O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás”, avaliou.

Contudo, pensa que Jojo vai ficar em casa “chorando as pitangas?” Não mesmo! “Para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. E é por isso que hoje estou fazendo ‘Halloween Fantasy do Divórcio: A Festa’. Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi”, finalizou.

Desde que o militar anunciou em 8 de outubro, por meio das redes sociais, que estava se separando da cantora, e logo depois ao retomarem a união, o relacionamento não foi mais o mesmo! Ambos perceberam que o casamento já estava desgastado.

Na última semana, eles decidiram ter uma conversa definitiva, e resolveram por um ponto final na união que durou nove meses, conforme esta coluna anunciou com exclusividade. Jojo, inclusive, já procurou a sua advogada para dar entrada na papelada do divórcio. Contudo, fontes da coluna garantem que a artista está bem. Apesar de eles continuarem amigos, Jojo está um tanto magoada, pois ela se sentiu muito exposta. Ela pensou melhor, e percebeu que não poderia continuar com alguém assim.

Na ocasião, ambos tiveram uma briga boba pelo WhatsApp, mas quando os dois chegassem do trabalho, tudo se resolveria. De repente, Jojo estava indo ao shopping, e seu telefone não parava de tocar. Ela ficou perplexa ao saber que o ex-marido havia exposto tudo na internet. Por tudo isso, a famosa se sentiu invadida e insegura, decidindo assim, terminar de vez sua história com Lucas. Procurada pela coluna, Jojo disse que não ia comentar sobre assunto.

