Loja de brinquedos lança boneco Patriota do Caminhão

A loja de brinquedos Corbe Toys lançou para pré-venda, neste final de semana, o boneco Patriota do Caminhão, que satiriza o protestante bolsonarista que viralizou na internet após se agarrar na parte frontal de um caminhão.

“Quando furarem o bloqueio dos caminhoneiros, eu estarei lá com minha camiseta da seleção e torcendo pelo Brasil, sou Patriota com muito orgulho e muito amor, as vezes peço até intervenção militar! Se tentar furar algum bloqueio das rodovias, estarei lá, à frente do seu caminhão, e você me levará por quilômetros”, diz a descrição do brinquedo, que é vendido por R$ 89,90.

Segundo o proprietário da loja, Luís Aizcorbe, o personagem esgotou as vendas de seu primeiro lote, que continha 1.000 unidades. A previsão de envio é para o dia 15 de dezembro.

Mesmo com um bom primeiro final de semana, Aizcorbe ainda não sabe se o personagem deve alcançar outros bonecos da loja, como o Faria Limer e o Pai Ausente, que venderam 3.500 unidades e 5.000 unidades, respectivamente, desde a data de lançamento.

“No caso do Faria Limer, tem muita gente de esquerda e direita que brinca com isso”, afirma. O Patriota do Caminhão agradaria mais consumidores que se identificam com a esquerda, de acordo com Aizcorbe.

Aizcorbe diz que não vai precisar pagar por uso de imagem do manifestante. “Entra na parte de alegoria. É como se fosse o mito do saci pererê. Não precisamos pedir direito autoral para ele, porque não estamos utilizando o nome e não afeta a integridade da pessoa”, afirma.