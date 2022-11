Lucas Santos descobre apelido de ‘Xeratoba’ ao vivo e fica constrangido

O ex-Carrossel Lucas Santos acabou levando a pior numa disputa nada acirrada na roça contra Deolane Bezerra e Iran Malfitano. Com uma passagem repleta de polêmicas na 14ª temporada de A Fazenda, Lucas deixou o programa com a maior taxa de rejeição até o momento, amargando nos 15,39% da preferência do público.

Logo após sua eliminação, Lucas Santos foi entrevistado por Lucas Maciel na Cabine de Descompressão, e acabou ficando na maior saia justa ao descobrir que seu apelido fora do programa, é nada mais, nada menos que Xeratoba. Além da revelação do apelido inusitado do ex-participante, Maciel também mostrou outros momentos polêmicos e constrangedores ao peão.

Na web, o embate entre Lucas Santos e Shayan voltou a esquentar. Completamente sem papas na língua, e sem reconhecer qualquer erro que tenha cometido durante sua trajetória no reality rural, Lucas voltou a alfinetar o ex-colega de confinamento. “Melhor ser eliminado e sair pela porta da frente, do que ser expulso por agressão a um colega de confinamento!”, cutucou o eliminado.

Horas antes, Shayan havia publicado em suas redes sociais que mesmo após a eliminação, Lucas Santos continuava soberba, e debochou da tentativa do ex-participante em negar que havia ameaçado Shayan ainda dentro do programa. “KKKKKKK [O Lucas dizendo] ‘nessa cena parece que eu realmente ameacei ele’. Foi a melhor resposta!”, ironizou Shayan.

Lucas é acusado de cometer crime em briga com Deborah

O ex-Carrossel Lucas Santos causou polêmica com suas declarações ácidas em A Fazenda 14. Sempre apelando para o “vale-tudo” em suas brigas, o peão acabou tirando Deborah Albuquerque do sério ao chamar a peoa de louca por conta dos medicamentos para ansiedade que a ruiva faz uso.

Já irritado durante um bate-boca acalorado com a rival, Lucas não pensou duas vezes e disparou: “Vai sua louca! Vai tomar seu remédio! Vai louca!”. Aos gritos, Deborah reiterou que o uso de medicamentos para ansiedade não se trata de loucura. “Tomara que os médicos e as pessoas que também tomam remédios estejam falando de você agora”, iniciou ela.

“Quem levantou pauta de remédios? O Lucas! Usar remédio não é loucura, é ansiedade. Milhões de pessoas tomam porque tem síndrome do pânico!”, complementou Deborah, visivelmente indignada com as acusações do rival.

Na web, Lucas foi acusado de ter cometido o crime de Psicofobia, prevista na lei 236/12 do código penal, e foi duramente criticado por internautas. “Tenho mais ranço desse Xeratoba do que o restante do Grupo A. Cara escroto!”, criticou uma internauta. “Para quem não sabe, isso que ele está fazendo chama-se Psicofobia, e é um crime previsto em lei, e que dá em cadeia. A lei 236/12 criada pelo senador Paulo Davim, prevê como crime de discriminação cometer abuso ou desrespeito contra transtornados ou deficientes mentais”, comentou uma psicóloga.

Thomaz Costa, ex-participante do programa, também criticou a atitude de Lucas. “Totalmente errado mencionar em uma briga os remédios de alguém. Ninguém tomar remédio por tomar, os médicos receitam de acordo com a necessidade de qualquer um. É horrível precisar de remédios e eu já passei por isso. É uma humilhação! #Xeratoba”, comentou Thomaz.