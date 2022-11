Lutando contra um câncer, Simony mostra cabeça raspada e nova peruca

Lutando contra um câncer no intestino, Simony usou suas redes sociais nessa quarta-feira (16/11), para mostrar ao público seu novo visual. Na ocasião, a famosa exibiu a nova peruca e ainda fez questão de tirá-la em vídeo para provar que os fios trazem o mesmo aspecto de naturalidade que o cabelo original.

No vídeo divulgado em seu perfil do Instagram, o cabeleireiro da artista divulgou a reação da estrela ao aparecer com outra feição, após a transformação. “Olha a Simony depois de alguns dias, fabricamos essa peça maravilhosa para ela. Olha essa raiz”, elogiou o profissional de beleza.

“Gente, vocês lembram que eu saí daqui com a curtinha? Mas eu não consegui me identificar com a curtinha, o meu negócio é ser Rapunzel. Ficou perfeito!”, celebrou a famosa. Na ocasião, ela tirou a peruca e mostrou a cabeça sem cabelos. “Olha, não tem cabelo nenhum, meninas. Aí a gente faz assim [coloca a peruca]”, disse a estrela, enquanto colocava a peruca.

