Luto: corpo do vereador Gilberto Diniz chega ao Acre na noite desta quarta-feira

O corpo do vereador Gilberto Gil Gouveia Diniz, 49 anos, que faleceu nesta segunda-feira (8) em Goiânia, após passar por uma cirurgia no coração, irá chegar no Acre na noite desta quarta-feira (9).

De acordo com o primo de Gilberto, o empresário Mac Mailan Diniz, a família ainda não definiu o horário do sepultamento, que deverá ser no final da tarde desta quinta (10).

O velório será em Sena Madureira, na casa do professor Gival Diniz, localizada na rua Maranhão, no bairro Jorge Alves Junior, na esquina com a AABB.

Gilberto, que tinha 49 anos, foi deputado estadual por duas vezes e atualmente era vereador em Sena Madureira, pelo MDB.